Addio immediato Juventus: ha già firmato

Firma immediata e ‘riscatto’ lontano dalla Juventus: operazione già conclusa. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

La Juventus è attivamente coinvolta nel mercato invernale, sia in entrata che in uscita, per rafforzare la rosa a disposizione di mister Thiago Motta. Nelle ultime ore, è stato raggiunto un accordo con il Chelsea per il prestito del difensore portoghese Renato Veiga. Il giocatore, 21 anni, si trasferirà a Torino fino al termine della stagione per una cifra di circa 5 milioni di euro, senza opzione di acquisto.

Veiga, arrivato al Chelsea dall’FC Basilea la scorsa estate per 14 milioni di euro, ha collezionato 13 presenze tra Premier League e UEFA Conference League. L’obiettivo del trasferimento è garantire a Veiga maggiore continuità in campo, aumentando le sue possibilità di convocazione nella nazionale portoghese in vista dei Mondiali 2026. In una fase ricchissima di impegni e difficoltà, che vedrà i bianconeri affrontare un Napoli sempre più lanciato verso lo scudetto, le operazioni e le notizie di calciomercato non sono sicuramente poche in questi giorni.

Nonge firma col Servette: nuovo ‘riscatto’ lontano dalla Juventus

L’ufficialità di queste ore, come noto, ha interessato un nome non nuovo né tantomeno banale come quello di Kolo Muani, messo sotto contratto dopo essere finito nel mirino di molteplici realtà europee e italiane. Da segnalare, però, un’altra novità di non poco conto, confermata e integrata da Fabrizio Romano dopo le notizie emerse già negli ultimi giorni.

Ci riferiamo alla situazione relativa a Joseph Nonge, in forza al Troyes, dove ha avuto difficoltà a ritagliarsi uno spazio significativo in squadra. Di fronte a questa situazione, la Juventus ha iniziato a valutare l’ipotesi di un nuovo prestito per garantire al centrocampista maggiore continuità e opportunità di crescita, che parrebbe essere stata individuata nel Servette.

Come riporta il su citato giornalista, infatti, in questi minuti, è stata ufficializzata la cessione in prestito del giovane centrocampista belga. Il classe 2005, cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht e approdato alla Juventus nel 2021, avrà l’opportunità di maturare esperienza nel campionato svizzero fino al termine della stagione. Le visite mediche rappresentavano l’ultimo step di una firma ormai avvenuta e che porterà il bianconero a mettersi in gioco in una nuova dimensione.