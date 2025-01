Contratto strappato e addio Roma: firma immediata con il Milan

Emergono indiscrezioni di rilievo in merito ad un trasferimento dalla Roma di Sir Claudio Ranieri al Milan di Sergio Conceicao

Se quella avvenuta nel corso dell’estate appariva come una vera propria rivoluzione (volontaria) dell’organico giallorosso, ciò che è accaduto durante la prima metà della stagione 24/25 è più assimilabile ad un violento terremoto in grado di scuotere con vigore le fondamenta dell’Associazione Sportiva Roma.

Quello che sembrava avere le potenzialità per essere un progetto duraturo e longevo si è sbriciolato in tutte le sue parti più importanti nel giro di una manciata di settimane, partendo da Daniele De Rossi, fino ad arrivare alla CEO Lina Souloukou.

Oggi la Roma è rappresentata sostanzialmente da due figure in particolare, ovvero Sir Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi, con quest’ultimo che può dirsi tutt’altro che certo della sua permanenza a lungo termine all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini.

I due sono attualmente impegnati nel concepimento di un mercato invernale che possa garantire ai giallorossi una seconda metà di stagione all’altezza degli esosi investimenti compiuti durante l’estate, tuttavia, nel corso delle ultime ore, sono emerse novità di rilievo su una figura in uscita da Trigoria.

Nuovo addio a Trigoria: Signorini rassegna le dimissioni

Lo smantellamento della Roma prosegue senza soluzione di continuità e, questa volta, è il turno di Matteo Signorini, il quale all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini ricopriva il ruolo di head of global partnership devolpment.

Anch’esso, come tutti i dirigenti saltati negli scorsi mesi, era stato selezionato dal gruppo Friedkin, che in questo caso voleva un profilo che cercasse nuove alleanze economiche in grado di consolidare la posizione giallorossa.

Signorini abbandona la capitale ma non la Serie A, poiché, dopo aver rassegnato le dimissione come riportato da La Repubblica, l’ex dirigente giallorosso avrebbe già chiuso un accordo per un passaggio al Milan, con cui inizierà la sua nuova avventura a partire dal primo febbraio.

Con Signorini si aggiunge l’ennesima lacuna dirigenziale che i capitolini dovranno colmare nel prossimo futuro nel tentativo di ricostruire un assetto societario solido e duraturo, che possa dare costanza e continuità al progetto che Ranieri sta faticosamente ricostruendo risultato dopo risultato.