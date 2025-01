Scambio con Zalewski: addio Inter e scippo a De Zerbi

Arriva un possibile scambio con Zalewski che può spiazzare l’Inter, il tutto per strappare un pezzo da 90 a De Zerbi: Claudio Ranieri può avere un top

Il mercato della Roma non è ancora entrato nel vivo e ci sono diverse operazioni da portare a termine. Nel frattempo Ghisolfi sta pensando a giugno e a un bel difensore da inserire in rosa, strappandolo a Roberto De Zerbi e al suo Olympique Marsiglia.

La Roma ha una priorità per il mercato di gennaio: prendere un attaccante come vice Dovbyk. Ranieri, anche ieri nel post partita con l’AZ Alkmaar, ha ribadito che la ricerca della punta prosegue. Sono stati scandagliati tutti i mercati europei cercando di capire chi possa fare al caso dei giallorossi, ma per il momento non è ancora uscito fuori il nome giusto. Bisogna trovare qualcuno che possa dare una mano dal punto di vista tecnico e avere i giusti parametri economici (meglio se in prestito).

Nel frattempo Ghisolfi deve anche pensare a quello che può essere il mercato estivo, con un occhio particolare anche alla difesa. Si perché considerando Hermoso in uscita, se non subito sicuro in estate, e Hummels piuttosto in là con gli anni, ci sono solo N’Dicka e Mancini a reggere la baracca e di certo non possono bastare con uno schieramento a tre (vedremo cosa ne pensa il prossimo allenatore).

La Roma vuole Leonardo Balerdi: il capitano dell’Olympique Marsiglia è un obiettivo per giugno

Recentemente, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la Roma ha chiesto informazioni per Leonardo Balerdi, ovvero il capitano dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il classe ’99 argentino si sta mettendo in mostra come uno dei migliori centrali del campionato francese. A 25 anni la sua valutazione è di 20 milioni di euro e ha da poco rinnovato il contratto fino al 2028. L’OM si era interessato a Zalewski e magari nell’operazione può essere mandato già a gennaio un “anticipo” con il cartellino dell’italo-polacco.

Balerdi è il classico leader difensivo, con una bella struttura fisica (187 cm), bravo anche tecnicamente, di piede destro, fortissimo nel gioco aereo. Un bel profilo per irrobustire un reparto che anche contro l’AZ Alkmaar ha mostrato delle amnesie troppo accentuate, sempre nelle stesse situazioni tattiche.