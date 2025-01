Vendetta Inter e addio Roma: firma tra una settimana

Emergono novità relative ad uno degli affari più chiacchierati delle ultime settimane, che coinvolgerebbe la Roma di Ghisolfi e l’Inter di Marotta

Per la Roma di Sir Claudio Ranieri la sfida di Udine dovrà necessariamente fungere da immediata risposta dopo la nefasta sconfitta consumatasi in terra straniera, che ha nuovamente sollevato una serie di vigorose perplessità nella tifoseria giallorossa.

Il popolo romanista sembrerebbe preoccupato in particolare da una rosa dimostratosi sorprendentemente corta per quanto concerne gli elementi realmente utili alle rotazioni nei vari ruoli, come manifestato nella sfida con gli olandesi, durante la quale la sensazione era che Ranieri fosse costantemente combattuto tra la necessità di risparmiare i titolatissimi e la paura di inserire figure poco propedeutiche alla vittoria.

Il calciomercato invernale, oramai agli sgoccioli, sarà dunque necessario all’approdo di forze fresche, che possano quantomeno calmierare le emergenze oramai rinomate che caratterizzano alcune zone del campo.

Basti pensare alla persistente assenza di un vice Dovbyk di pregio, che attualmente costringe Sir Claudio a tentare soluzioni piuttosto forzate quando l’ucraino si riposa in panchina (come avvenuto proprio in Europa League con i vani tentativi di Soulé e Dybala nel colmare il vuoto lasciato dal gigante ex Girona). Per comprare, tuttavia, occorre vedere e in tal senso sono emerse delle gustose novità su uno dei profili più discussi e contestati del recente passato giallorosso.

Zalewski in bilico tra Roma, Marsiglia e Inter

La figura di Nicola Zalewski ha vissuto diverse fasi all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove in alcuni periodi era vissuto dalla tifoseria come un figlio di Roma dal talento inestimabile, in altri come un calciatore dalle potenzialità sprecate e in altri ancora come un vero e proprio peso.

In questo momento la sensazione è che Roma stia rigettando il suo beniamino e, al contrario, dall’esterno arrivino una serie di interessamenti che sembrano compatibili con l’idea che Zalewski lascerà la capitale a breve.

Di recente, come riportato dal Corriere dello Sport, anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi (da sempre intrigato dai calciatori agili e tecnici) avrebbe manifestato interesse nei confronti dell’esterno polacco, come avvenuto nelle scorse settimane per il Como di Fabregas.

Il talento giallorosso sembrerebbe ben più intrigato dalla prospettiva De Zerbi, ma, come riportato dal quotidiano capitolino, pare che Zalewski tenga salda nella propria mente l’idea di approdare all’Inter a parametro zero durante l’estate.

Di recente è emersa una prospettiva che potrebbe far convivere le diverse ipotesi: Zalewski potrebbe infatti rinnovare con la Roma per un anno, trasferendosi sei mesi in prestito al Marsiglia per poi scegliere a luglio un nuovo club (come detto l’Inter è il preferito). In ogni caso, nell’eventualità in cui non dovesse chiudersi il rinnovo, il talento polacco potrà scegliere di firmare con qualunque club a partire dal primo febbraio. La Roma ha quindi una settimana per tentare di ottenere qualcosa dall’affare Zalewski.