Crisi di risultati e rottura totale: riecco Max Allegri

Crisi di risultati e rottura totale: Max Allegri è sempre al centro delle attenzioni. Il ritorno del livornese si sta consumando in queste ore

Massimiliano Allegri, per quello che vinto nel corso della sua carriera, è uno degli allenatori più importanti del Mondo che in questo momento sono senza squadra. Il livornese, libero dopo secondo triennio in bianconero, è stato accostato anche alla Roma, come sappiamo, nel corso di questi mesi. La pista, ovviamente, rimane viva per la prossima annata, quando Claudio Ranieri chiuderà con la panchina per passare dietro la scrivania.

Ma chissà se ci sarà il tempo, per la Roma, di prenderlo. Perché in questo momento, in giro per l’Europa, ci sono moltissime squadre in difficoltà che chiedono alla proprietà non solo un cambio in panchina, ma anche e soprattutto che chiedono Allegri come sostituto.

Dalla Juventus al Chelsea: tutti vogliono Allegri

I tifosi bianconeri non vedono bene Motta, soprattutto dopo la sconfitta di Napoli e con il -16 dalla squadra di Conte. E quindi sono moltissimi quelli che vorrebbero rivedere Max in panchina. Non ci sarà mai un altro ritorno, soprattutto per come le parti si sono lasciate lo scorso maggio. E poi anche il Chelsea, ad esempio, e il Tottenham, in grossa crisi in questo momento, potrebbero pensare a Max come sostituto rispettivamente di Maresca e di Postecoglou. Insomma, chiacchiere continue. E chissà se la Roma riuscirà ad arrivare a questo obiettivo.

