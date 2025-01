Calciomercato Roma, addio Cristante: resta in Serie A

Emergono novità di rilievo in merito alla discussa operazione Cristante, attualmente ad un passo dall’addio alla città eterna

Mancano ormai una manciata di ore alla conclusione della sessione invernale del calciomercato, durante il quale potrebbero ancora verificarsi una serie di colpi di scena degni di nota. Saranno proprio le prossime ore a rappresentare la fase più frenetica dell’intero mese, come dimostrato fulgidamente dalla finestra invernale dello scorso anno.

In tal senso basti tornare alla mente all’ultimo calciomercato invernale dell’As Roma, che vide approdare nella città eterna due profili di rilievo come Angelino e Baldanzi – il primo divenuto un pilastro inamovibile dell’undici titolare giallorosso – proprio nelle ultimissime ore della sessione.

Il tempo stringe ed è giunto il momento di concretizzare le numerose trattative e trame covate sino ad oggi tra i corridoi di Trigoria, di cui vi abbiamo riportato ogni indiscrezione trapelata. I temi in ballo sono diversi, a partire dall’uscita di Hermoso – al quale Ghisolfi dovrà trovare un sostituto -, fino all’ormai inflazionata questione relativa al vice Dovbyk, vista anche la sempre più probabile partenza di Eldor Shomurodov.

Da affrontare anche il tema relativo al centrocampo, alla luce della partenza di Enzo Le Fée e le continue voci sul possibile trasferimento di Bryan Cristante, su cui sono emerse novità di rilievo proprio nel corso delle ultime ore.

Cristante in uscita: la Fiorentina ancora in pressing

Il centrocampista ex Atalanta è appena rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori dal rettangolo verde per diverse settimane, durante le quali, tuttavia, il popolo giallorosso non sembrerebbe aver risentito in modo particolare della sua assenza. Difatti, il definitivo sbocciare delle qualità di Manu Koné e la rinascita di Leandro Paredes hanno inevitabilmente fatto scivolare il ricordo (già abbondantemente inquinato da una serie di critiche che i romanisti hanno sempre mosso nei confronti del numero 4 giallorosso) di Cristante.

Non è un caso che le voci su un possibile trasferimento siano esponenzialmente cresciute nel corso delle ultime settimane, durante cui si è fatto un gran parlare soprattutto del possibile trasferimento tra le fila della corazzata di Simone Inzaghi, attraverso un affare che avrebbe potuto contribuire al chiacchieratissimo trasferimento di Davide Frattesi. Di recente, tuttavia, è emersa anche la prospettiva Fiorentina, che il Messaggero ha rinvigorito stamane riportando la ripartenza del pressing dei vertici viola nei confronti del centrocampista giallorosso.