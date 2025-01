Dalla Roma all’Inter: accordo totale e visite prenotate

Calciomercato Roma, accordo totale con l’Inter e giallorossi subito dimenticati. Spunta la clausola che mette d’accordo tutti. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma è al centro di numerose trattative di mercato in queste battute finali della campagna acquisti invernale del 2025. Una delle operazioni più rilevanti riguarda il difensore spagnolo Mario Hermoso, che si appresta a lasciare la capitale per trasferirsi al Bayer Leverkusen dopo solo sei mesi di esperienza a Roma, dove è arrivato a inizio settembre, praticamente insieme ad Hummels, dopo il ben noto caso Danso.

Secondo quanto emerso in queste ore, Hermoso si unirà al club tedesco con la formula del prestito fino all’estate, con il Bayer che coprirà interamente il suo stipendio. Parallelamente, alcune delle notizie più importanti aveva recentemente riguardato anche il centrocampo, alla luce della delicata situazione Paredes e la potenziale possibilità dei giallorossi di ovviare ad una partenza dell’argentino con un nome tutt’altro che banale quale quello di Casemiro.

Calciomercato Roma, Buchanan lascia la Serie A: accordo con il Villarreal e clausola per l’acquisto definitivo

Se in attacco, la Roma è ancora alla ricerca di un vice-Dovbyk, per il quale, tra i vari, era stato fatto anche il nome di Lorenzo Lucca, finito non da poco anche nel mirino del Milan, non vanno trascurati gli ultimi aggiornamenti rispetto ad uno dei diversi profili che, nelle ultime settimane, pareva poter creare un filo conduttore tra Roma e Inter in questo mercato di gennaio.

Oltre alle ormai cicliche voci su Frattesi, infatti, in casa Roma si è parlato anche di possibilità di scambio od operazioni sinergiche con l’Inter, coinvolgenti profili come Pellegrini, Cristante, Zalewski o l’esterno Buchanan. L’esterno canadese classe 1999 attualmente in forza all’Inter non rientra più nei piani tecnici di Simone Inzaghi ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. La Roma avrebbe manifestato interesse per il giocatore già da diverse settimane a questa parte, sebbene il discorso, alla luce delle varie priorità con le quali Ghisolfi ha dovuto fare i conti, non sia mai stato effettivamente e concretamente approfondito.

Su Buchanan, ad ogni modo, arrivano aggiornamenti di non poco conto da parte di Fabrizio Romano, a detta del quale il suo futuro sarebbe praticamente stato definito. Buchanan, stando a quanto riferito dal noto esperto di calciomercato, infatti, sarebbe stato trovato un accordo con l’Inter da parte del Villarreal che ha strappato il sì nerazzurro per portare il canadese in prestito tra le fila spagnole. Nell’operazione è inclusa anche una clausola per l’acquisto definitivo del giocatore.

L’uscita del giocatore interista potrebbe, intanto, vedere l’Inter avanzare per lo stesso Zalewski della Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, ad Appiano Gentile il dossier per il 59 giallorosso resta aperto, così come a Marsiglia. Intanto, da Trigoria, a pochi mesi dalla scadenza contrattuale di Zalewski, continuano a chiedere 5 milioni di euro, gli stessi sborsati nelle casse dell’Ajax per Rensch, nella stessa posizione contrattuale di Nicola.