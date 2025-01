Hojlund al posto di Osimhen: corto circuito Juventus. Lo scenario è clamoroso e vede questa prospettiva. Tutto quello che potrebbe succedere

Il giro degli attaccanti in questa sessione di mercato non è partito. E tutti se lo aspettavano, soprattutto in Italia. Ma così, ancora oggi, non è stato. Ma sappiamo benissimo che sono sempre le ultime ore quelle che potrebbero stravolgere tutto.

Vlahovic, Osimhen, Zirkzee, Gimenez, Hojlund, Raspadori e chi più ne ha più ne metta: i centravanti in queste ore sono stati molto chiacchierati ma ad oggi tutti sono rimasti nella squadra di appartenenza. Solo Kvara, che non è comunque una prima punta, ha lasciato la A per trasferirsi al Psg. Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più e magari, i botti veri, potrebbero arrivare in questi giorni.

Hojlund al posto di Osimhen: lo scenario

Almeno, questo vorrebbe Rio Ferdinand, commentatore televisivo ed ex difensore, che mette in evidenza quello che è un problema del Manchester United che, sappiamo, è la sua squadra. Il problema è Hojlund, il centravanti che i Red Devils hanno preso dall’Atalanta nell’estate del 2023 e che non ha reso secondo le aspettative. Lo ha detto a Team Talk.

Non convince nessuno lo svedese, nemmeno Ferdinand, che ha dato questo consiglio alla società di Manchester: “Se potessimo farlo da un punto di vista finanziario, prenderlo in prestito, andrei a prendere Osimhen ora. Ti garantisci uno che segna, che gioca ai massimi livelli, e che ha esperienza”. Insomma, l’ex Napoli adesso in prestito al Galatasaray, potrebbe essere il vero obiettivo dello United l’anno prossimo. Senza dimenticare che il nigeriano è pure stato accostato alla Juve nel corso dei mesi scorsi e che Giuntoli che lo ha portato in azzurro non lo ha mai perso di vista. Chissà, magari ci potrebbe riprovare. Ma la concorrenza è spietata davvero.