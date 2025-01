Al ‘diavolo’ l’offerta bomba: Ancelotti ha sciolto le riserve

Il futuro di Carlo Ancelotti si ‘tinge’ di giallo: l’annuncio che spariglia le carte, aprendo le porte a nuovi clamorosi scenari

In attesa di definire con più precisione i vari tasselli che ancora mancano alla composizione del puzzle societario, la Roma ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca del profilo giusto al quale Ranieri dovrà consegnare le redini della panchina giallorossa. Nella futura veste di direttore tecnico, del resto, l’attuale tecnico di Testaccio avrà un ruolo di primaria importanza nell’individuazione e nella scelta dell’allenatore della prossima stagione.

Sebbene non si sia ancora giunti al turning point definitivo, i Friedkin stanno valutando diverse piste. Sul tavolo vi sono diverse opzioni: da Allegri ad Ancelotti, passando per Montella, Gasperini e Farioli. Profili chiaramente diversi, per i quali la Roma non ha ancora mosso passi concreti, ma accomunati dal fatto di essere stati accostati in tempi e in modi diversi alla panchina giallorossa. Nelle ultime settimane, però, a fare più rumore sono state soprattutto le indiscrezioni riguardanti il futuro di Ancelotti. Legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2026, ‘Carletto’ potrebbe essere stuzzicato all’idea di chiudere il cerchio, accettando la panchina della Roma.

Mossa dello United per Ancelotti: offerta rispedita dal mittente dal tecnico del Real

Gli ostacoli – come anticipato – di sicuro non mancano. A cominciare proprio dal contratto in essere tra Ancelotti e il Real Madrid, la bontà del quale potrebbe essere però strettamente condizionato dall’esito di una stagione nella quale Mbappé e compagni stanno riscontrando non poche difficoltà soprattutto in Champions League. Come sempre accade in questo genere di situazioni, la volontà del diretto interessato e le mosse di Florentino Perez segneranno in maniera indelebile la strada. Tuttavia, in un mosaico ancora tutto da comporre, le novità sono sempre dietro l’angolo.

L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna si inserisce proprio in questo tipo di filone. Secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito’, ad esempio, nei mesi scorsi Ancelotti sarebbe finito sulla lista dei desideri del Manchester United, pronto a far saltare il banco con un’offerta allettante pur di riuscire a convincere ‘Carletto’ della bontà del proprio progetto. Immediata la risposta fatta trapelare dall’allenatore del Real Madrid, intenzionato a rispettare il suo contratto con le Merengues prima di prendere in seria considerazione l’ipotesi di smettere. Pur ringraziando ‘ Red Devils’ dell’offerta ricevuta, Ancelotti avrebbe dunque chiosato con un secco: ‘No, grazie’, portando lo United a valutare altri profili, prima dell’affondo autunnale per Amorim.