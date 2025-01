Hummels e vice-Dovbyk, Ranieri scatenato: doppio annuncio UFFICIALE

In seguito alla vittoria di Europa League con il Francoforte, sono giunte parole particolarmente decise da parte di Claudio Ranieri

Segnali importanti sono stati mandati dalla Roma di Claudio Ranieri nel corso della sfida con il Francoforte di Ekitike e compagni. I giallorossi non hanno infatti semplicemente conquistato la qualificazione alla fase dei playoff di Europa League, evitando dunque lo psicodramma collettivo che sarebbe scaturito in caso di eliminazione dalla coppa europea, ma hanno anche messo in campo un sunto delle proprie potenzialità.

Una fase difensiva sostanzialmente priva di crepe – in gran parte per via della rocciosa prestazione di Mats Hummels – ha permesso al centrocampo di filtrare le imbucate tedesche e servire a dovere un magico (oramai sembra scontato dirlo) Paulo Dybala, costantemente al centro della manovra capitolina.

Ciliegina sulla torta? Questa volta ce ne sono ben due: la prima è quella relativa alla sontuosa prestazione di Angelino – costantemente disponibile sia in fase offensiva che difensiva – e la seconda riguarda il gol di Eldor Shomurodov, il quale parrebbe aver rimescolate le carte delle ultime ore del calciomercato. A fare chiarezza è intervenuto direttamente mister Ranieri nel post partita ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Ranieri sul futuro di Hummels e Shomurodov: cambia tutto?

Tra le varie dichiarazioni spicca senza dubbio quella che il mister originario di Testaccio ha rilasciato su Mats Hummels, il quale viene trattato da Ranieri come un esempio inestimabile da tenersi stretto: “Hummels è un giocatore immenso, di grande intelligenza. Ma lasciamo stare il giocatore, voglio parlare dell’uomo, che è un punto di riferimento per tutti i compagni. Io gli ho detto che deve restare qua perché il prossimo anno dovrà guidare i ragazzi. Come si allena lui è troppo importante. Oggi ho detto ai ragazzi che il corpo è la loro azienda e quindi di guardare Hummels che continua a guadagnare grazie alla sua preparazione”.

Ecco poi le scottanti parole su Eldor Shomurodov, che fino ad una manciata di ore fa appariva in procinto di lasciare la capitale per far spazio ad un nuovo vice Dovbyk: “Io gli ho detto che resta con noi. Tutti gli vogliono bene e il pubblico lo ama perché dà sempre il massimo. Mi arrabbio sempre con lui, quindi gli ho detto: ‘Se vai via poi con chi mi arrabbio…’”.

Si chiude su Matias Soulé, autore di una giocata di rara fattura sul secondo gol della Roma: “Il ragazzo è valido… lo dico dall’inizio. Io gli dico che deve determinare, che quando ha la palla al piede io mi devo aspettare qualcosa di importante, un passaggio filtrante, un tiro in porta, qualcosa di bello, perché è un giocatore importante. Capisco che quando passi da Frosinone a Roma la cosa più importante è il carattere e la personalità… non è facile riuscire a mettersi la maglia di una squadra importante. Lui sta piano piano entrando in questo meccanismo. Sono convinto che ci farà vedere tutte le sue qualità”.