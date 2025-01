Zalewski all’Inter: formula cambiata e offerta choc

Calciomercato Roma, ore frenetiche dentro Trigoria anche per capire il futuro di Zalewski. C’è l’offerta per l’addio definitivo all’Inter

Il tema caldo in queste ore è ovviamente quello relativo a Nicola Zalewski. Secondo le informazioni che vi abbiamo riportato ieri, il giocatore polacco avrebbe rifiutato il passaggio al Marsiglia, a titolo definitivo. E in queste ore si parla di un possibile rinnovo contrattuale propedeutico per un trasferimento, in prestito, all’Inter.

I nerazzurri lo vorrebbero, subito o magari a giugno, anche per via dell’addio di Buchanan destinato al Villarreal. Quindi si tratta. Ma, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Marotta non ha proposto solamente la formula temporanea – che di fatto costringerebbe la Roma a far firmare il rinnovo del contratto in scadenza alla fine di questa stagione – ma anche una formula a titolo definitivo.

Zalewski subito all’Inter: l’offerta di Marotta

Via Zalewski per 500mila euro. Questo sarebbe il prezzo del cartellino che vorrebbe pagare l’Inter per il giocatore: una cifra bassa, ovviamente, per via di quell’accordo in scadenza che rischia di far perdere il giocatore a zero alla Roma, qualora non ci fosse la stretta di mano per il rinnovo.

L’altra proposta come detto è quella del prestito con diritto di riscatto che, in questo caso, sarebbe fissato intorno ai 6-7 milioni di euro. “E la Roma, come ha verificato ieri Pocetta, il suo procuratore, in missione a Trigoria, da questo orecchio ancora non ci sente”. Vale a dire la soluzione del rinnovo. Quindi o si trova una soluzione adesso, immediata, oppure a quanto pare se tutto questo venisse confermato si potrebbe andare così fino a giugno (l’esterno è convocato per il match di questa sera) e poi salutarsi a scadenza naturale del contratto. Tre, quindi, gli scenari al momento possibili. E saranno ore caldissime, queste, per cercare di arrivare ad una soluzione.