Roma e Inter trovano l’accordo: firma imminente

Roma e Inter trovano l’accordo. Da una parte Florent Ghisolfi, dall’altra Beppe Marotta. Pertanto la chiusura dell’affare è cosa fatta.

La vittoria maturata contro l’Eintracht Francoforte ha portato la Roma di Claudio Ranieri ai play-off di Europa League. Obiettivo raggiunto. Ora ritorna il campionato ma c’è sempre da pensare al mercato.

Gli ultimi tre giorni di mercato lasciano il campo aperto a qualsiasi sorpresa. Le ultime febbrili trattative possono lasciare spazio a cocenti delusioni o ad impreviste, ed imprevedibili, belle novità. In casa Roma gli ultimi giorni di mercato hanno raccontato dei continui contatti con l’Inter. Per giorni si è parlato anche dell’ipotesi Frattesi–Roma. Le parole del numero uno nerazzurro, Beppe Marotta, hanno poi lasciato chiaramente intendere come il matrimonio tra il centrocampista romano e la società capitolina non si farà. Ma non tutti i discorsi tra Florent Ghisolfi ed i dirigenti dell’Inter possono definirsi conclusi.

Sul tavolo, infatti, vi è ancora la questione riguardante Nicola Zalewski.

Roma e Inter trovano l’accordo. Nicola Zalewski è nerazzurro

Nicola Zalewski, classe 2002, sembra ormai essere ad un passo dall’Inter. Le parole dell’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, spianano la strada a questa ipotesi.

Il centrocampista della Roma, oltre che dalla formazione di Simone Inzaghi, è osservato da vicino anche dal Marsiglia. Nicola Zalewski, però, intende rimanere in Italia e per questo l’opzione Inter è la preferita dal giovane esterno. “Prima c’è da rinnovare il contratto con la Roma, in scadenza il 30 giugno 2025. Le parti sono vicino per il prolungamento di un ulteriore anno che sarebbe propedeutico al suo successivo passaggio all’Inter“. Il passaggio di Buchanan al Villarreal ha lasciato un vuoto che Marotta, Ausilio ed Inzaghi intendono riempire con Nicola Zaleski. La capacità di saper agire su entrambe le fasce e la giovane età hanno spinto il club campione d’Italia all’acquisto in prestito con diritto di riscatto. A breve l’ufficialità.