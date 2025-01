Verratti dopo Frattesi: Roma e Inter chiudono il cerchio

Emergono novità di rilievo sul futuro prossimo di Marco Verratti, il cui approdo in Serie A parrebbe più vicino che mai

La formazione scesa in capo ieri sera contro l’Eintracht Francoforte sembrerebbe somigliare da vicino a quella che Sir Claudio intravede come la Roma migliore da mettere in campo in questo preciso momento, dopo che una serie di settimane hanno permesso al tecnico originario di Testaccio di tastare e testare il materiale a disposizione.

Lo scenario tuttavia potrebbe modificarsi da un momento all’altro per via del calciomercato invernale e, soprattutto, in vista di un cambio di allenatore programmato a giugno.

Il prossimo tecnico che andrà a sedersi sulla panchina giallorossa dovrà infatti comunicare direttamente con Ranieri per comprendere le lacune ancora presenti all’interno dell’organico giallorosso e per mettere in chiaro le proprie esigenze sul piano tecnico tattico.

Intanto le schizofreniche ultime ore di mercato hanno fatto emergere un’indiscrezione a dir poco gustosa, che potrebbe coinvolgere diverse big della massima lega italiana, tra cui proprio i giallorossi Ghisolfi e Ranieri.

Triello in Serie A per Verratti: Napoli, Lazio e Roma sul fuoriclasse

Le ultime voci di mercato riguardano la figura di Marco Verratti, divenuto un vero e proprio tabù per la Serie A, a causa delle ricorrenti indiscrezioni che ogni anno hanno visto diversi tifosi e appassionati italiani sognare che il centrocampista classe ’92 potesse sbarcare nella propria rosa.

L’ex Pescara difatti non ha mai solcato i campi della Serie A, essendosi trasferito al PSG subito dopo aver attirato l’attenzione di mezza Europa nel corso della gestione Zeman. Ora, dopo aver tenuto fede per più di un decennio al rapporto con la squadra parigina, Verratti vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno e, dunque, per le squadre italiane si aprirà nuovamente uno squarcio di speranza.

Oltre alla Roma – che nel corso dei prossimi mesi potrebbe vivere una profonda metamorfosi del proprio centrocampo a causa delle chiacchierate partenze di Cristante, Pellegrini e Paredes e del mancato approdo di Davide Frattesi -, sul raffinato leader tecnico dei parigini ci sono anche il Napoli di Antonio Conte e la Lazio di mister Baroni.

Per tutti e tre i club si tratterebbe di un innesto di pregio, capace di accrescere concretamente il livello tecnico della propria manovra. Tuttavia, a causa dei numerosi infortuni muscolari, si tratterebbe naturalmente di una figura da affiancare a dei sostituti all’altezza. Un piccolo prezzo da pagare per un calciatore il cui cartellino non costerà neanche un euro da giugno in poi.