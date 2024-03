As Roma, Carlo Zampa: “La Roma non può permettersi un altro anno di transizione”

Parla la voce giallorossa per eccellenza

Zampa parla della Roma

AS ROMA DICHIARAZIONI / ASROMALIVE.IT -Questo non è di certo il momento più positivo della Roma Zemaniana. Dopo la sconfitta condizionata anche dal campo contro il Parma, si riparte all’Olimpico contro il Palermo. A parlare di questa situazione è Carlo Zampa ai microfoni di Rete Sport: “A Parma è stata una sconfitta data da casualità negative. I problemi si sono visti con il Bologna e con l’Udinese. Bisogna remare tutti nella stessa direzione. Non ci sono alternative, non voglio un traghettatore, la Roma non può permettersi un altro anno di transizione“.

