As Roma, Per la prossima stagione Spalletti o Allegri per la panchina e Wallace primo colpo

Novità in casa giallorossa

AS ROMA NOVITA’ / ASROMALIVE.IT – Dopo l’annuncio dello sceicco, in casa Roma si pensa in primis a rinforzare la rosa e poi ad un possibile allenatore per la prossima stagione. Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, i contatti in questo senso sono già partiti. Per la panchina sono molti i nomi che circolano in questi giorni, il più nominato rimane Spalletti, legato però da un ricco contratto allo Zenit. Inoltre, c’è anche Allegri che sarebbe una valida alternativa. Intanto, si pensa anche a dei rinforzi in rosa, difesa in primis. L’obiettivo principale è Wallace, terzino destro brasiliano, che in patria già definiscono l’unico degno erede verdeoro di Maicon e Dani Alves.

