De Rossi bacchetta i suoi: “Non lo abbiamo fatto bene”

La Roma esce dal Maradona di Napoli con un prezioso punto conquistato in rimonta in casa partenopea. Ecco le parole di Daniele De Rossi dopo il triplice fischio della sfida.

Sull’analisi della gara: “Un punto che vale uno, un punto in classifica. Non vale troppo dal punto di vista del morale, perché non è accompagnato da una prestazione convincente. Sai quando pareggi, ripeto, non abbiamo fatto male contro il Bologna. Gli episodi ci hanno girato tutti nella maniera sbagliata, mentre oggi anche se hai preso un punto in più la partita è stata sottotono. Però contro una squadra tanto forte, in un momento così della stagione dovevamo fare una prestazione super e non eravamo in grado di farla oggi.”

Sulla prestazione dei centravanti: “Gli episodi fanno la differenza e loro sono stati protagonisti oggi, ci hanno aiutato come hanno potuto ma anche loro potevano fare meglio. Sono contento degli attaccanti che ho, quando giochi con queste squadre per me il primo pensiero è togliergli la palla. Levargli il ritmo e le possibilità di avvicinarsi alla nostra area. Abbiamo tenuto palla credo 50e50, ma avremmo dovuto tenerla meglio e anche le prestazioni degli attaccanti sarebbero state più positive.”

Il bilancio sulle ultime uscite dei suoi: “Stiamo facendo bene per quel che riguarda prestazioni e risultati, è una marcia positiva da quando sono arrivato e sono soddisfatto dell’atteggiamento. Ci sono squadre che giocano male e perdono sempre e ci sono squadre che quando non giocano molto bene alla fine hanno qualcosa, un po’ di cuore ed esperienza e strappano un pareggio. Non abbiamo coperto bene la palla e concesso troppa profondità nel secondo tempo.”

Sul Bayer Leverkusen: “Ritenevo molto forte anche il Milan, avevo paura anche del Brighton e del Feyenoord. Tutte squadre che vogliono giocare a calcio e preparare queste partite è un po’più difficile. Mi aspetto una partita molto attenta in fase difensiva, le squadre che giocano a calcio vanno fatte giocare senza palla, è sempre stata una soluzione interessante perché giocatori molto bravi con armi offensive se gli levi la palla si infastidiscono e si innervosiscono. Se non perdono mai ed hanno il cuore di pareggiarle all’ultimo secondo vuol dire che hanno qualcosa di speciale. Sono imbattuti ma non esistono gli imbattibili.“