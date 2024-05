Zirkzee, nuovo allenatore decisivo: resa dei conti Juve-Milan

Joshua Zirkzee è stato tra i trascinatori della stagione da record del Bologna e continua ad essere accostato ai desideri di Juve e Milan. Svolta sul futuro del centravanti, decide tutto il nuovo allenatore.

Il Bologna ha conquistato matematicamente la Champions League, incorniciando una stagione da record per la squadra guidata da Thiago Motta. L’ex centrocampista continua ad essere al centro di diverse voci sul futuro, al pari di tanti protagonisti con la maglia emiliana in stagione. In attacco ha rubato la scena Joshua Zirkzee, che continua ad essere seguito dalla Juventus e dal Milan in Serie A. Le due big italiane devono fare i conti con una concorrenza serrata, oltre all’alta richiesta economica del club emiliano per il centravanti olandese.

La sconfitta della Roma di De Rossi ha spedito in Champions League il Bologna targato Thiago Motta. L’allenatore brasiliano continua ad essere al centro di tante sirene in panchina, prima di tutte quelle della Juventus in caso di addio anticipato a Massimiliano Allegri. Ed i riflettori del mercato, oltre che sull’ex centrocampista, si accendono anche sui protagonisti in campo della cavalcata europea in casa felsinea. La stagione da record ha messo in vetrina il centravanti Joshua Zirkzee nel pacchetto offensivo dei rossoblù.

Futuro Zikzee, la Premier spaventa Juve e Milan: ultima parola al nuovo allenatore

Il classe 2001 è reduce da una stagione che recita 12 reti in 37 gare con la maglia del Bologna. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche hanno fatto la differenza nell’attacco rossoblù ed acceso i riflettori del mercato estivo, non solo in Serie A. Non è un segreto che il centravanti sia sulla lista dei desideri di Milan e Juventus, ma l’ultima parola potrebbe spettare al nuovo tecnico in arrivo al Bayern Monaco.

La squadra tedesca infatti ha un diritto di recompra nei confronti dell’attaccante olandese fissato a 40 milioni di euro. Secondo quanto scrive il sito inglese TeamTalk.com, in caso di addio a Tuchel il nuovo allenatore del Bayern potrebbe puntare sull’attaccante protagonista al Bologna. Mentre in Premier League, con la valutazione da 70 milioni di euro daparte del club emiliano, sembra in pole position l’Arsenal ai danni del Manchester United.