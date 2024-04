Voti Napoli-Roma 2-2, super Svilar e urlo Abraham: c’è un 4

Voti Napoli-Roma, si è appena conclusa la sfida dello stadio Maradona. Girandola di emozioni nella ripresa con il risultato finale di 2-2.

La Roma reduce dal blitz esterno di Udine, valso tre punti pesanti in ottica Champions, fa visita al Napoli di Calzona. La squadra guidata da Daniele De Rossi si gioca tutto nelle prossime gare tra campionato ed Europa League. Ecco i voti e la sintesi della sfida dello stadio Maradona, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A.

Primo tempo in salita per la squadra giallorossa, quasi mai pericolosa dalle parti di Meret. Il Napoli al contrario parte con piglio propositivo, ma deve arrendersi in più di un’occasione agli interventi di Mile Svilar. Bene Evan Ndicka, al rientro tra i titolari dopo il forte spavento di Udine. La prima frazione si chiude con i padroni di casa padroni del gioco, con i giallorossi troppo timidi in fase di costruzione offensiva. Zero tiri in porta per la Roma nella prima frazione di gioco.

Voti Napoli Roma 2-2: Abraham ritrova la rete, Svilar è un muro

La ripresa vede la Roma partire con più coraggio nella metà campo avversaria. A sbloccare la gara è un episodio in area partenopea, con Juan Jesus a commettere fallo ai danni di Sardar Azmoun. Implacabile dagli undici metri Paulo Dybala, ma la rete dei giallorossi cambia l’inerzia della gara a favore dei padroni di casa.

Il Napoli risponde subito con la rete fortunata di Oliveira, che supera Svilar grazie ad una deviazione. De Rossi si gioca diversi cambia, ma ad andare aventi è il Napoli, complice un rigore ingenuo regalato da Renato Sanches. Osimhen non sbaglia dagli undici metri e ribalta la gara. Abraham trova il pareggio con un colpo di testa all’inizio annullato per fuorigioco. Finisce 2-2 il match dello stadio Maradona, un punto che serve di più alla squadra di Daniele De Rossi rispetto ai partenopei di Calzona.

Roma: Svilar 8, Kristensen 5 (86° Baldanzi sv), Mancini 6, NDicka 6.5 , Spinazzola 6, Bove 6 (69° Renato Sanches 4), Cristante 5.5, Pellegrini 5.5, Dybala 7, Azmoun 6.5 (69° Abraham 7), El Shaarawy 6 (61° Angelino 5.5).

Marcatori: 59° Dybala (R), 64° Oliveira, 84° Osimhen (R), 88° Abraham

Ammoniti: 75° Rrahmani, 81° Anguissa