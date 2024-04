Clamoroso ritorno al Milan, comunicazione arrivata: Ibra ha chiuso i giochi

L’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra ha del clamoroso: la sua candidatura è stata presa in considerazione da Ibrahimovic

Pur non brillando, il Milan è riuscito a conquistare un punto prezioso all’Allianz Stadium inchiodando la Juventus sullo 0-0. Nonostante la conquista sempre più vicina del secondo posto, i rossoneri si preparano ad un restyling della guida tecnica. Le due sconfitte a stretto giro di posta contro Roma e Inter costeranno infatti la panchina a Stefano Pioli, che salvo clamorosi colpi di scena sarà sollevato dal suo incarico.

Con Lopetegui balzato in pole position per prendere il posto del tecnico di Parma, il “Diavolo” sta cominciando a muovere i primi passi anche in sede di calciomercato. Come evidenziato dall’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, infatti, i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati e cercheranno di sfruttare quelle occasioni che dovessero materializzarsi. Tra i tanti reparti sotto la lente di ingrandimento della dirigenza del Milan, impossibile non citare il pacchetto arretrato. A tal proposito, interessanti novità trapelano dall’Inghilterra.

Calciomercato Milan, valutata (ma scartata) l’opzione di un ritorno di Thiago Silva

Alla ricerca di un profilo d’esperienza con il quale puntellare un reparto che in questa stagione ha faticato più del previsto a trovare una propria identità, il Milan avrebbe valutato anche l’ipotesi Thiago Silva. Stando a quanto evidenziato da TEAM Talk, infatti, i rossoneri avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per capire i margini di manovra con cui chiudere l’operazione per il centrale brasiliano.

In scadenza di contratto con il Chelsea, Thiago Silva si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile per il finale di carriera. Nonostante la candidatura più calda allo stato attuale delle cose porti ad un clamoroso ritorno in Brasile, il 39 enne difensore preferirebbe restare in Europa. Con diversi club come l’Orlando City, l’Al Nassr sulle sue tracce, nei giorni scorsi il profilo di Thiago Silva sarebbe finito anche nella lista del Milan. Stando a quanto riferito, i rossoneri hanno preso in considerazione un possibile blitz per riportare in Serie A il grande ex.

Tuttavia, sarebbe stato Zlatan Ibrahimovic a scacciare l’idea di affondare il colpo. Questioni anagrafiche sarebbero alla base della scelta del Milan di rifiutare la possibilità di imbastire una vera e propria trattativa con Thiago Silva, per il quale restano comunque vive le piste Arabia e Usa.