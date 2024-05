Addio Roma con la clausola: scippo nerazzurro

Addio Roma con la clausola. Un finale ricco di emozioni, delusioni e speranze per la società giallorossa. Il futuro, poi, è dietro l’angolo.

Quale Roma si prevede in vista della nuova stagione? Una Roma decisamente diversa da quella nata la scorsa estate. Una Roma che parte da un’enorme certezza in più: Daniele De Rossi. La svolta epocale di inizio 2024, per alcuni una follia, per tanti un azzardo, si è rivelata, invece, la più indovinata e coraggiosa delle scelte.

Provate a chiedere a Juventus, Napoli e Milan, non proprio società di secondo piano, come ci si senta a metà maggio vivendo sulla propria pelle tutta l’incertezza derivante dal non sapere ancora chi le guiderà la stagione entrante. La Roma questo passo lo ha fatto a gennaio ed è un bel vantaggio accumulato.

Ora, però, la società dei fratelli Friedkin deve concludere, al più presto, l’opera. De Rossi è il primo, fondamentale mattone per ‘tirare su’ il nuovo progetto-Roma. Ne occorre un altro, altrettanto fondamentale: il nuovo direttore sportivo. Se José Mourinho è ormai il passato, lo è, e da tempo, anche Tiago Pinto.

La concorrenza non aspetta

Il mercato è spietato. Non ammette incertezze, non consente perdite di tempo dovute a valutazioni eccessivamente lunghe. Florent Ghisolfi è il nome, in questo momento, in cima ai desiderata giallorossi per il ruolo di nuovo ds. Occorre, però, chiudere, perché altrimenti gli obiettivi si accasano altrove.

Illuminante, in tal senso, e in ottica Roma, quanto riportato da masfichajes.com. Dall’Argentina ci informano di un Boca Juniors in piena fibrillazione e di un Juan Roman Riquelme, uomo mercato, e non soltanto, del club argentino, pronto a rivoluzionare la squadra anche attraverso due clamorose cessioni.

Cristian Medina, centrocampista classe 2002, e Nicolas Valentini, difensore classe 2001, due promesse del Boca, potrebbero lasciare l’Argentina per approdare in Italia. I due talenti argentini sono seguiti da tempo anche dalla Roma che rischia, però, di essere bruciata sul filo di lana.

Ancora una volta l’Atalanta diventa l’avversario più temibile della società giallorossa. Questa volta sul mercato. Infatti la società della famiglia Percassi è pronta ad acquistare Cristian Medina e Nicolas Valentini. Per il difensore del Boca, infatti, la società orobica è pronta a versare al Boca Juniors i 10 milioni di dollari di clausola rescissoria.

Ed in attesa della sfida di questa sera al Gewiss Stadium, Atalanta e Roma si sfidano sul mercato…argentino.