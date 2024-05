Formazioni UFFICIALI Atalanta-Roma: De Rossi cambia modulo

Ecco comunicate ufficialmente le formazioni definitive dell’attesa sfida tra l’Atalanta di Gasperini e la Roma di De Rossi

Nelle scorse settimane, tra un big matche l’altro, la Roma di Daniele De Rossi si è trovata più volte ad affrontare sfide a dir poco cruciali per definire gli esiti della stagione in corso, ma, questa volta, la partita che tra una manciata di minuti avrà inizio a Bergamo tra i giallorossi e la Dea di Gasperini sembrerebbe possedere tutti quegli elementi utili a definirla “la partita più importante della stagione della Roma”.

La vittoria appare come l’unica opzione per continuare a sognare la zona Champions (a meno di miracoli derivanti dalle varie combinazioni di possibili vittorie di Fiorentina e della stessa Atalanta in Europa), considerando che la corazzata nerazzurra di Gasperini dovà anche scontare il recupero con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, oltre a poter contare su una differenza reti a favore.

Torna il 4-3-2-1; El Shaarawy e Baldanzi dietro Big Rom

Il comandante di Ostia sceglie di tornare al vecchio e caro 4-3-2-1, con Tommaso Baldanzi a compensare l’assenza del fenomeno in maglia 21. Ancora assente nell’undici titolare il nome di Paulo Dybala, la cui assenza, però, sarebbe in parte supplita dalla titolarità di Tommaso Baldanzi, ovvero l’unico degli attaccanti giallorossi che sinora abbia dimostrato di potersi avvicinare alla fantasia e la qualità calcistica dispensata sul rettangolo verde dal fuoriclasse argentino.

Al centro ci sarà naturalmente Romelu Lukaku a fungere da perno di riferimento, con Stephan El Sharaawy pronto a galoppare sulla fascia. Dunque un uomo per sfondare (Lukaku), uno per strappare a suon di corse la linea difensiva (El Shaarawy) e uno per rifinire tra le linee e servire i compagni (Baldanzi).

Sul fronte divensivo, per arignare lo strapotere fisico (e non solo) manifestato nelle scorse settimane da Gianluca Scamacca, ecco schierati Mancini e Ndicka. A sinistra confermato Angelino, oramai consacrato tra i calciatori pù in forma di questo finale di stagione, mentre dall’altra parte del campo Rasmus Kristensen. A centrocampo ecco riproposto l’ormai abituale terzetto composto da Cristante, Paredes e Pellegrini.

Le formazioni ufficiali

AS ROMA (4-3-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy; Lukaku

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini