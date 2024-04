Vlahovic senza pace: nuovo guaio prima della Roma

Ennesima brutta notizia per Dusan Vlahovic; nuovo guaio per l’attaccante serbo della Juventus proprio prima della gara contro i giallorossi

La zona Champions è più che mai vicina per la Roma di Daniele De Rossi, che dopo aver raccolto la squadra addirittura al nono posto della classifica di Serie A accarezza l’obbiettivo prefissato a inizio stagione. Il calendario però non facilita il rush finale dei giallorossi, che nelle ultime cinque partite dovranno affrontare appunto il Napoli, la Juventus e l’Atalanta, intervallate dal doppio confronto con il Leverkusen.

Il doppio confronto in Europa rischia di portare via tantissime energie alla formazione capitolina che, nonostante le ambizioni in Europa League, deve riuscire a centrare l’obbiettivo di qualificarsi in Champions in modo tale da non pregiudicare il mercato estivo.

Senza Champions infatti i paletti imposti dalla UEFA limiterebbero tantissimo i Friedkin, ecco perché non si può pensare di cedere terreno in campionato, soprattutto ora che l’obbiettivo è così vicino, e la sfida contro la Juventus potrebbe rivelarsi decisiva, ma tra le fila bianconere ci sono dei problemi inaspettati.

Vlahovic non trova pace: è successo prima della Roma

Come la Roma, anche la Juventus in questa stagione ha reso ben al di sotto delle aspettative. La squadra di Max Allegri era la principale pretendente per strappare lo scudetto all’Inter, ma negli ultimi mesi i bianconeri hanno compiuto un vero e proprio suicidio, consegnando di fatto il campionato ai rivali nerazzurri.

I bianconeri sono passati dal contendere il primo posto al rischiare di non arrivare neanche tra le prime quattro, visto che il Bologna di Thiago Motta adesso è indietro di sole due lunghezze. In molti sono stati aspramente criticati a causa dei risultati ottenuti, su tutti Max Allegri e Dusan Vlahovic, con quest’ultimo attaccato sui social dal giornalista Fabio Ravezzani, che ha parlato così dell’attaccante serbo:

“Il problema di Vlahovic è che può diventare una grande seconda punta (meglio di Thuram) ma non sarà mai una grande prima punta (Lautaro). Non ha i movimenti giusti in area, sbaglia le giocate spalle alla porta, segna i gol difficili e sbaglia quelli facili. Tutto qui”.