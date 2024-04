Recupero Lukaku e Smalling: verdetto De Rossi per Roma-Bayer

Daniele De Rossi esce allo scoperto sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku e Chris Smalling. Doppio verdetto dopo Napoli-Roma, con vista sulla semifinale di Europa League.

Dopo il successo nel recupero della trasferta di Udine, la Roma di De Rossi pareggia in casa del Napoli. La squadra partenopea guidata da Calzona ha avuto tante occasioni allo stadio Maradona, in una gara che ha visto tutte le reti segnate nel secondo tempo di gioco. Al calcio di rigore siglato da Dybala hanno risposto le reti casalinghe di Olivera e Osimhen, prima del gol del definitivo pareggio siglato da Tammy Abraham.

La Roma esce dallo stadio Maradona di Napoli con un punto pesante, conquistato in rimonta grazie alla rete di Tammy Abraham. La squadra giallorossa era andata sotto dopo aver sbloccato la rete dagli undici metri, grazie al solito Paulo Dybala, prima di cadere sotto i colpi della squadra partenopea. La rete messa a segno dal centravanti britannico, al ritorno al gol dopo un anno dall’ultima marcatura, tiene vive le speranze di lotta al piazzamento in Champions League, malgrado l’Atalanta ora dista due punti ed ha una gara da recuperare.

Da Smalling a Lukaku, doppio verdetto De Rossi per Roma-Bayer

Al termine della gara Daniele De Rossi ha toccato diversi temi, dalla prestazione dei suoi al ciclo terribile di gare che attendono i giallorossi fino al termine della stagione. La prossima sarà la semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen, ancora imbattuto in questa stagione.

Fari puntati sull’infermeria giallorossa, in particolare sulle condizioni di Romelu Lukaku e Chris Smalling. Daniele De Rossi a proposito delle condizioni dei due calciatori verso il Bayer Leverkusen si è mostrato cautamente ottimista. Ecco le parole del tecnico della Roma ai microfoni Sky: “Pensiamo possano recuperare per giovedì, capiremo dai prossimi allenamenti se i problemi saranno alle spalle”. In vista della sfida europea di giovedì sera, primo crocevia verso la finale di Dublino, i due potrebbero essee dunque a disposizione del tecnico giallorosso.