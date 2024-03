Cagliari, Cellino non si arrende. Nuovo ricorso al Tar per lo 0-3 a tavolino con la Roma

Storia che sembra non finire mai

CAGLIARI ROMA TAR LAZIO / ASROMALIVE.IT – Sembra non finire più la storia, risalente ormai a circa sette mesi fa, della sconfitta comminata al Cagliari per 3-0 a tavolino contro la Roma, per via dell’inagibilità dello stadio Is Arenas e la conseguente non curanza del presidente Cellino, abile a sovrastare la desicione della Prefettura sarda. Al patron rossoblu non è bastato l’arresto per la vicenda dello stadio di proprietà, e vuole comunque ottenere una fantasiosa giustizia facendo rigiocare il match contro la Roma. Il nuovo ricorso, dopo le tante battaglie perse con la giustizia sportiva, è stato fatto al Tar del Lazio, che il 24 aprile prossimo delibererà sul fascicolo presentato dai legali del Cagliari calcio.

Keivan Karimi