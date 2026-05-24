Calciomercato Roma: svolta UFFCIALE per El Aynaoui

Il centrocampista marocchino ha firmato di recente, cosa cambia per il club giallorosso

Tra i migliori in campo domenica scorsa nel derby contro la Lazio, Neil El Aynaoui ha vissuto un periodo di appannamento subito dopo il rientro dalla Coppa d’Africa, finendo un po’ ai margini nelle gerarchie tecnico-tattiche di Gian Piero Gasperini. Una situazione che, poco più di un mese fa, secondo la stampa africana avrebbe portato il calciatore a riflettere seriamente sul possibile addio alla Roma in estate.

Acquistato dal Lens per 23,5 milioni di euro, il centrocampista marocchino durante la coppa d’Africa è stato accostato anche a club del calibro di Barcellona e Real Madrid e la vetrina del Mondiale potrebbe essere importante per calamitare su di sé le attenzioni di altre società.

La difficoltà di fare una plusvalenza importante dopo un solo anno rende meno strategica una cessione del calciatore entro il 30 giugno, a men che il 24enne non streghi qualche club già nelle prime giornate della rassegna iridata.

Nel frattempo, anche grazie ai consigli di suo padre, da qualche giorno El Aynaoui ha ufficialmente un nuovo agente e ha deciso di farsi rappresentare dalla “Clarity Sports Management”. Secondo africafoot.com, la scelta è arrivata dopo una riflessione attenta, ritenuta necessaria da papà Younes in vista delle prossime fondamentali tappe nella carriera del figlio e presa, si legge sul sito citato, “con la voglia chiara di ridefinire il proprio futuro sportivo prima dell’inizio della nuova stagione”.