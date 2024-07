JUVENTUS Conte: “Con il Napoli e la Roma saranno sfide importanti”

Il tecnico della Juventus, Antonio Conte, ha parlato alla vigilia della super sfida con il Napoli della lotta al campionato, facendo riferimento anche alla Roma. Queste le sue parole: “Per quello che ha detto Benitez, diciamo che ascoltando un po’ le sue parole, ascoltando che dice che il Napoli è ancora al 75%, io dico, cavolo, 75% sta a pari punti con noi, a tre punti dalla Roma, quindi mi chiedo… non ci sarà campionato quando il Napoli sarà al 100%. Quest’anno io penso che Benitez sia talmente intelligente da capire che se il Napoli non vince lo Scudetto non ha fatto niente. Sicuramente è una sfida importante come lo sono state quelle contro Inter, Milan e Fiorentina e come lo sarà con la Roma. Se domani vinciamo e poi non lo facciamo a Livorno non avremo fatto niente. Tutte le partite sono la partita della vita“.