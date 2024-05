IL MATTINO Tardelli: “Il campionato italiano è noioso, solo Roma e Napoli insidiano la Juve”

Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus e campione del Mondo con l’Italia nel 1982, parla, intervistato da Il Mattino, del momento del calcio italiano, soffermandosi sul cammino dei nostri club in Champions e sulle dinaniche del nostro campionato: “Il campionato italiano rischia di concludersi dopo appena 4 mesi, sta diventando noioso. Roma e Napoli sono le uniche che possono insidiare la Juventus, basta guardare i distacchi in classifica per escludere le milanesi.Discorso scudetto chiuso? Aspettiamo lo scontro diretto tra Juve e Roma. Se la Roma dovesse perdere sarebbe triste, perchè il torneo sarebbe bello e concluso. Il Napoli deve sperare in un risultato positivo dei giallorossi se vuole tornare in gioco, resta comunque il fatto che la Juventus oggi è la più attrezzata per vincere un altro scudetto. Italiane indietro in Europa? Si.Osserviamo la Champions: in Italia la Juve stradomina, in Europa va fuori per mano dei turchi e senza nemmeno aver totalizzato tanti punti. Il Milan ce l’ha fatta per un soffio, il Napoli è la squadra che avrebbe meritato di più e invece è rimasta fuori. Significa che il livello del nostro calcio è inferiore a quello di altri Paesi, basta confrontarsi e la differenza si nota subito. Per essere competitivi a grandi livelli si devono acquistare due-tre grandi calciatori per squadra, altrimenti guarederemo sempre dal basso verso l’alto il Bayern, il Real Madrid e il Barcellona“.