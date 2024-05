Blitz decisivo, pagano la clausola: Roma anticipata

Alla ricerca di nuovi profili con cui rinforzare il reparto offensivo, la Roma ha cominciato a monitorare diverse piste. Dalla Germania, però, fanno sul serio

Nonostante la stagione non sia ancora giunta al termine, la Roma anche in sede di calciomercato non ha alcuna intenzione di traccheggiare. Una volta sistemata la questione relativa al nuovo ds, i giallorossi avvieranno contatti importanti per cominciare a ragionare in vista della prossima campagna trasferimenti.

Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area mercato giallorossa non si può non menzionare l’attacco. Con Lukaku destinato a ritornare al Chelsea, la Roma si sta già guardando attorno per vagliare eventuali soluzioni. Un profilo duttile, forte fisicamente e in grado di far salire la squadra sono le caratteristiche individuate dalla Roma per non farsi trovare impreparati e programmare con largo anticipo il dopo Lukaku. Sebbene non sia stato caldeggiato da diverse settimane, il nome di Guirassy in tempi e in modi diversi è stato accostato alla Roma, che in passato ha provato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra.

Guirassy tra Bundesliga e Serie A: il Borussia Dortmund fa saltare il banco

Autore di una stagione importante con la maglia dello Stoccarda, il centravanti francese naturalizzato guineano ha calamitato l’interesse di molti club in giro per l’Europa. Accostato in Italia anche a Milan ed Inter, Guirassy piace e non poco soprattutto in Bundesliga.

Secondo quanto evidenziato da Sky.de, sarebbe soprattutto il Borussia Dortmund il club maggiormente interessato al centravanti dello Stoccarda. Dopo aver fatto in tempi non sospetti i primi sondaggi esplorativi, il club giallonero sta continuando a monitorare la situazione, pronto ad intervenire nel caso in cui si aprissero gli spiragli giusti. Al momento, però, non sono stati avviati contatti concreti tra le parti. Staremo a vedere cosa succederà.