Nessun problema per i calciatori giallorossi usciti ieri claudicanti dal campo. Maicon ha ricevuto un colpo al ginocchio da Lulic nel corso del derby contro la Lazio ma le condizioni del brasiliano non preoccupano. Stesso problema ma al ginocchio destro per Benatia. Entrambi i difensori non preoccupano: nessun problema, quindi, per la partita contro il Napoli di mercoledì.

Fonte: tele radio stereo