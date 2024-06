LA GIORNATA Doppia seduta per la sfida con l’Inter. Respinto il ricorso sulla chiusura delle Curve contro i nerazzurri. Serata di festa per Perrotta

Terminati i due giorni di riposo la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in previsione dell’impegno di sabato sera con l’Inter, gara che si giocherà sabato sera in un Olimpico semivuoto: infatti l’Alta Corte di giustizia sportiva presso il Coni, che ha respinto il ricorso della societa’ di Trigoria contro la chiusura delle due curve. La serata è stata caratterizzata dalla festa organizzata in onore di Simone Perrotta, grande attaccamento alla maglia mostrato negli anni, come dimostrano le 246 presenze nell’arco di 9 anni di militanza.

A cura della Redazione di AsRomaLive.it