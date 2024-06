LAZIO-ROMA L’occasione giusta per rimettere la chiesa al centro del villaggio

L’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero offre il punto di vista di Paolo Liguori in merito alla sfida pomeridiana tra Lazio e Roma:

Oggi pomeriggio vedremo definitivamente se la Roma ha capito la lezione. Se saprà presentarsi in campo nel derby umile e nello stesso tempo irriducibile. Non abbiamo, per fortuna, paura del quarto posto e del biglietto europeo di Seconda classe, perché il Napoli si è suicidato. E ciò nonostante la partita di oggi ne vale almeno tre: si gioca per il secondo posto, che abbiamo ampiamente meritato per un anno e mezzo e messo in discussione in quattro mesi; si gioca per l’orgoglio e la supremazia cittadina, che pensavamo non fosse in discussione; si gioca contro una Lazio che si presenta più forte, più sicura, più entusiasta.

Eppure la Roma deve dimostrare ai suoi tifosi di non essere tornata superficiale e molle, come ci è sembrata troppe volte nella seconda parte del campionato. Tocca ai giocatori dimostrare se la Chiesa può restare al centro del villaggio, o deve ridimensionare le proprie ambizioni. C’è solo un piccolo vantaggio che va sfruttato: rispetto alla Coppa di due anni fa le parti sono rovesciate. Oggi è la truppa di Lotito ad arrivare con il vento in poppa e i favori di pronostico e critica. E nel derby non è mai buono.possiamo giocarcela e se alle 20 usciremo davanti, almeno la squadra avrà fatto il suo dovere.