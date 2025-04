Probabili formazioni Lazio-Roma, sorpresa last minute: Ranieri l’ha fatto di nuovo

Le possibili scelte di Ranieri in vista del derby della Capitale: il profilo che stuzzica il tecnico di Testaccio. Le ultimissime

I derby non si giocano, si vincono. Lo sanno bene Lazio e Roma, ancora una volta uno contro l’altra in una gara mai banale che si carica di un valore importantissimo quest’anno perché spartiacque fondamentale in chiave Champions League.

Per rispondere alla Juventus, vittoriosa contra il Lecce (non senza polemiche per un contatto in area di rigore su Krstovic non fischiato) e per approfittare del big match tra Atalanta e Bologna, ma non solo. In palio – come ammesso anche da Claudio Ranieri nell’intervista ai microfoni di DAZN rilasciata ai microfoni di DAZN, c’è anche qualcosa di più. La supremazia cittadina, ad esempio, con Dovbyk e compagni che vogliono mettere la ciliegina sulla torta ad una rimonta partita da lontano e che ha visto la squadra assumere un’identità sempre più precisa. Ma quali saranno le scelte di Ranieri in vista della sfida contro i biancocelesti? Stando a quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, non dovrebbero essere molti i dubbi o le tentazioni che aleggiano nella testa del tecnico giallorosso.

Lazio-Roma, Soulé e Pellegrini alle spalle di Dovbyk

A tal proposito, una premesse è d’obbligo. Sia Baroni che Ranieri hanno letteralmente blindato i rispettivi centri tecnici negli ultimi giorni. Ragion per cui, eventuali sorprese di formazione non possono essere escluse a priori. Ad ogni modo, il tecnico della Roma – a meno di svolte dell’ultim’ora – dovrebbe mettere da parte la tentazione di schierare dall’inizio due punte con Shomurodov al fianco di Dovbyk. Troppo importante la gestione nell’arco dei 90 minuti per optare per un modulo sin da subito ‘spregiudicato’.

Alle spalle dell’attaccante ucraino si ‘scaldano’ dunque Pellegrini e Soulé. A centrocampo spazio a Koné e a Paredes in cabina di regia con Saelemaekers e Angelino sulle corsie esterne. In difesa si candida per una maglia da titolare Celik, pronto ad occupare la posizione di braccetto di destra. A guidare il reparto al centro del pacchetto arretrato ci sarà invece Mancini con Ndicka che occuperà il centro sinistra. Tra i pali, ovviamente, Mile Svilar. Ecco il probabile undici giallorosso:

AS ROMA (3-4-2-1) Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino, Pellegrini, Soulé, Dovbyk.