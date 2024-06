Zaniolo @ Getty Images

Nicolò Zaniolo è uno dei punti di forza della Roma di oggi e del futuro. Il club giallorosso infatti punta forte su di lui e il giovane centrocampista lo sa molto bene. Deve continuare nel suo percorso di crescita e imparare dagli errori che inevitabilmente si commettono. E questo lo sa bene anche Zaniolo, che intervistato dal “Guardian” ha ammesso: «Non mi aspettavo un impatto del genere, avendo tanto da imparare. Ho anche debuttato in nazionale, ma ho ancora tanti obiettivi avanti a me. Ho già imparato molto dalla passata stagione ma ora devo andare avanti».

L’exploit di Zaniolo è dovuto anche alla grande fiducia che Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma, ha avuto nei suoi confronti, gettandolo nella mischia nella complicata sfida con il Real Madrid al Bernabeu. «Gli devo molto – ha ammesso Zaniolo – ha avuto fiducia in me sin dall’inizio e mi ha aiutato tanto. Se non fosse stato per lui, non sarebbe arrivata questa svolta».

Ma il centrocampista giallorosso ha avuto anche degli importanti esempi nello spogliatoio, come ad esempio Daniele De Rossi. «E’ stato un leader e persona fantastica – dice Zaniolo – io da lui ho imparato soprattutto l’umiltà. Aveva tempo per tutti ed era sempre concentrato sulla Roma. Sto provando a fare altrettanto». E a proposito di bandiere, non può mancare un commento sull’ex capitano: «Non sono Totti ma spero di diventare un giorno forte come lui».