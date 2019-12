Il deludente pareggio contro il Wolfsberg avrà delle ripercussioni tremende sul sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Non vincendo, la Roma non ha sfruttato l’assist dell’Istanbul Basaksehir, gettando al vento l’opportunità di passare il turno da prima classificata e di presentarsi a Nyon da testa di serie. Nell’urna delle migliori, che giocheranno la gara di ritorno in casa, sono presenti le 12 prime qualificate dei gironi e le quattro migliori terze della Champions League. Ecco l’elenco completo:

TESTE DI SERIE: Ajax, Benfica, Inter, Salisburgo, Celtic, Espanyol, Siviglia, Malmoe, Basilea, Lask Linz, Arsenal, Gent, Manchester United, Sporting Braga, Porto, Basaksehir

NON TESTE DI SERIE: Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Bruges, Apoel, Copenhagen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Francoforte, Wolfsburg, Az Alkmaar, Wolverhampton, Rangers, Ludogorets, Roma.

Sorteggio Europa League, le avversarie della Roma

Tranne Basaksehir e Inter, la Roma può incontrare tutte le altre quattordici teste di serie. I pericoli principali sono ovviamente rappresentati da Ajax, Benfica, Salisburgo, Siviglia, Arsenal, Porto e Manchester United. Attenzione anche al Celtic, che ha dominato in lungo e in largo il girone della Lazio. Tante, dunque, le insidie da evitare lunedì 16 dicembre alle ore 13 nelle urne di Nyon, sede del sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League.

