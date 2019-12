Fiorentina-Roma, dal campo al calciomercato: quanti incroci. Petrachi sonda il terreno per Castrovilli, i viola puntano Florenzi e Riccardi.

La Fiorentina sarà l’ultima avversaria del 2019. L’ultima volta che la Roma ha giocato al “Franchi” è andata incontro a una delle più brutte figure della sua storia, sconfitta 7-1 in Coppa Italia. Quei tempi sembrano lontani, con Petrachi direttore sportivo e Fonseca allenatore la Roma è ripartita e c’è ottimismo per il futuro. Con la Fiorentina ci sono parecchi incroci di calciomercato, come riportato dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“.

Fiorentina-Roma, trattative in corso

La sfida di campionato sarà anche l’occasione per i dirigenti di Fiorentina e Roma di parlare di alcune possibili trattative di calciomercato. Petrachi ha messo gli occhi su Castrovilli, il cui prezzo del cartellino ha un valore tra i 25 e i 30 milioni di euro. La Roma per prenderlo nel prossimo calciomercato estivo ha una serie di carte da giocarsi. Tra queste c’è anche Alessio Riccardi, gestito dallo stesso agente di Castrovilli, Michelangelo Minieri. Riccardi è un jolly di centrocampo e Daniele Pradè gli ha messo gli occhi addosso da un po’. Alla Fiorentina piacciono poi sia Florenzi sia Kalinic. Se per il centravanti croato la trattativa è eventualmente da impostare con l’Atletico Madrid, proprietario del suo cartellino, Florenzi è invece richiesto da Montella, che lo fece esordire in Serie A nel 2011. Il capitano della Roma potrebbe raggiungerlo con un prestito di sei mesi ed eventuale diritto di riscatto a giugno. Un affare che potrebbe dare vita a una una maxi-operazione che riguarderebbe Castrovilli, Riccardi e Florenzi.

