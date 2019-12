Calciomercato Roma, l’annuncio sul futuro di Kolarov

Calciomercato Roma, nuove voci di addio per Kolarov, accostato alla Stella Rossa: ecco le parole di Stankovic, tecnico dei serbi

Giorni di riposo per la Roma, prima della ripresa dell’attività agonistica. I giallorossi sono pronti a tuffarsi in un 2020 che può vederli protagonisti in campionato, la squadra di Fonseca ha dimostrato di essere competitiva per un posto in Champions League. Ambizioni che passeranno anche dalle operazioni di mercato, il ds Petrachi è al lavoro per operare sia le cessioni dei giocatori in esubero che gli acquisti funzionali ad alzare il livello della rosa.

Calciomercato Roma, Kolarov alla Stella Rossa: l’annuncio di Stankovic

Tiene banco anche il futuro di Kolarov, in scadenza di contratto e per il quale sono emerse numerose voci. Negli ultimi giorni, si è parlato di un suo possibile ritorno a sorpresa alla Stella Rossa. Ma Dejan Stankovic, tecnico del club serbo, ha smentito questa possibilità a ‘Pink Tv’: “E’ in una società con un contratto forte, non ci sono possibilità che vesta la nostra maglia. Per ora, la realtà delle cose ci impedisce di pensarci concretamente, ma mai dire mai. Se volesse chiudere la carriera qui, le porte sarebbero sempre aperte per lui”.

