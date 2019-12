Calciomercato Roma, accordo trovato per il vice-Dzeko: se Petrachi riuscirà a piazzare Kalinic arriverà Mariano Diaz del Real Madrid.

Ci siamo: la Roma ha chiuso per il vice-Dzeko. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, il direttore sportivo giallorosso Petrachi avrebbe trovato l’accordo di massima con il procuratore di Mariano Diaz, in uscita dal Real Madrid dopo quattro mesi senza convocazioni. Un accordo che del resto già c’era in estate quando però il Madrid non accettò di cedere il calciatore in prestito, unica formula che andava bene alla Roma. A gennaio il discorso potrebbe cambiare anche se l’ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione andrebbe ridiscusso nell’ottica di un eventuale acquisto definitivo a giugno.

Calciomercato Roma: Kalinic in uscita

Per potere definire l’arrivo in prestito di Mariano Diaz del Real Madrid, c’è però da fare i conti con l’altra squadra di Madrid, l’Atletico. Il direttore sportivo Petrachi vuole rimandare alla base Kalinic, preso in prestito dai “colchoneros” ma finora deludente. L’Atletico Madrid non vuole saperne di riprenderlo e pretende che la Roma trovi una nuova squadra disposta ad accogliere il croato in prestito. Se Petrachi non gli trova un’altra squadra gradita, non potrà ingaggiare il centravanti di riserva che vorrebbe

