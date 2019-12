Calciomercato Roma, si avvicina un rinnovo importante

Il calciomercato Roma non è solo improntato a cercare delle pedine importanti per la seconda parte della stagione giallorossa, ma anche a consolidare le basi della squadra di Paulo Fonseca.

Uno dei giocatori chiavi, ma non è una novità, è Alexsandar Kolarov. Il terzino sinistro sta offrendo ancora una volta un rendimento impressionante. Voti alti, ma soprattutto cinque gol pesanti e tre assist per uno dei giocatori che è stato più utilizzato dall’allenatore portoghese. Impossibile rinunciare al suo sinistro e alla sua esperienza.

LEGGI ANCHE –>> Roma, ecco chi ha già giocato più di mille minuti

E così la Roma sta accelerando per il rinnovo del suo contratto. Il club capitolino – come ricorda Sportmediaset – sta per offrire un accordo di prolungamento di un anno per una cifra attorno ai tre milioni di euro. Con magari la possibilità di offrire al giocatore la possibilità di diventare dirigente quando deciderà di appendere le scarpe al chiodo.

La Roma poi dovrà concentrare i suoi sforzi per chiudere un altro importante rinnovo, quello di Lorenzo Pellegrini, altro faro della squadra giallorossa, destinato ad un importante futuro all’ombra del Colosseo.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!