Roma, in sette hanno superato i mille minuti giocati

La Roma è un grande collettivo. E Paulo Fonseca finora è riuscito a gestire il suo gruppo nel migliore dei modi. A confermarlo sono anche i numeri dei minuti d’utilizzo nel corso di questa prima parte della stagione.

Finora infatti solo 7 dei 25 giocatori che compongono la rosa giallorossa hanno superato il minutaggio di mille minuti. E questo nonostante l’emergenza infortuni che ha colpito la squadra soprattutto nel mese di novembre. Il giocatore al quale Fonseca non ha praticamente mai rinunciato è Alexsandar Kolarov, nonostante non sia più un ragazzino. D’altronde il laterale nei suoi 1560 minuti ha collezionato ben 5 gol e due assist! Impossibile dunque lasciarlo fuori, con buona pace di Spinazzola e Santon.

Più scontato invece che Pau Lopez superasse i mille minuti giocati (1470), così come Edin Dzeko (1442). Il bomber bosniaco si è rivelato fondamentale non solo per il suo fiuto del gol, ma anche per la capacità di “far girare” la squadra, un vero e proprio playmaker offensivo. Per lui 7 gol e 3 assist. Ampio minutaggio anche per il motorino di centrocampo Veretout (1380) e per Mancini (1309), giocatore che ha saputo adattarsi al meglio anche al ruolo di mediano davanti alla difesa.

Anche Zaniolo (1202) è stato uno dei giocatori più utilizzati da Fonseca, mentre l’ultimo giocatore ad aver superato i mille minuti giocati è stato Chris Smalling. Che del resto sta ricevendo la grande fiducia del tecnico portoghese. Una fiducia ricambiata con grandi prestazi

