Calciomercato Roma, Smalling ha deciso il suo futuro

Chris Smalling ha deciso il suo futuro, ed è ancora alla Roma. Secondo quanto riportato da “Il Romanista” il difensore avrebbe comunicato ai dirigenti del Manchester United la sua intenzione di restare in Italia. C’è di più, Smalling ha deciso di muoversi in prima persona per cercare di facilitare la sua cessione a titolo definitivo visto che attualmente si trova alla Roma in prestito secco per una sola stagione. La sua presa di posizione è molto importante nella trattativa, perché al di là dell’accordo da trovare sul prezzo finale, impedisce al Manchester United di fare ulteriori pressioni sul calciatore per riportarlo in Inghilterra.

Calciomercato Roma, l’offerta per Smalling

Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha alzato la prima offerta fatta al Manchester United per Smalling, che si era fermata intorno ai dieci milioni di euro, la metà della richiesta del club inglese per il cartellino del giocatore. L’attuale seconda offerta è di circa quindici milioni di euro bonus inclusi. Per quanto riguarda il contratto al calciatore, a Trigoria sono intenzionati a prolungare la scadenza al 30 giugno del 2024 con opzione per un altro anno a una quota di tre milioni netti a stagione più una serie di bonus per portare il totale intorno ai tre milioni e mezzo.

