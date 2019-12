CALCIOMERCATO ROMA FUTURO PASTORE DICHIARAZIONI – Lontano dai campi da poco più di un mese, Javier Pastore è alle prese con un infortunio all’anca. Per lui la stagione non era andata male, dopo che aveva trovato un buon periodo di continuità tra fine ottobre e la prima metà di novembre. Su di lui però, oltre all’età (30), pesa il pesante ingaggio da 3 milioni e mezzo netti a stagione, fino al 2023.

Pastore torna in Francia?

Lo stesso calciatore argentino, ha rilasciato una piccola intervista al canale francese TF1, durante la trasmissione ‘Telefoot’, nella quale parla di calciomercato e del suo futuro. “Un ritorno in Francia? Mai dire mai nel calcio, non chiudo la porta a nessuna squadra. Ci sono tanti club interessanti, che è una società storica. Ma al Marsiglia mai”, ha risposto ‘El Flaco’.

Calciomercato Roma, Pastore PSG

L’argentino parla della sua esperienza la Paris Saint-Germain: “Ho sentito che era giunto il momento di andarmene. Forse se fossi stato in migliori condizioni fisiche, sarei rimasto. La società voleva prolungarmi il contratto e io avrei voluto chiudere la carriera a Parigi. Leonardo? Fa molto bene il suo lavoro, fa di tutto per rendere il PSG la squadra più competitiva possibile e portarla lontano in Champions. Se dovesse richiamarmi? Non lo saprete mai…”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!