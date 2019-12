CALCIOMERCATO ROMA NZONZI GALATASARAY EVERTON – Se l’avventura di Patrick Schick in Germania sta andando a gonfie vele, con l’attaccante ceco che ha realizzato 3 reti nelle ultime 3 gare (4 nelle ultime 5 partite), non si può dire la stessa costa di Steven Nzonzi. L’esperienza del centrocampista francese campione del mondo in carica in Turchia, sponda Galatasary si è conclusa anzitempo.

Nzonzi fuori rosa

Dopo le 10 partite disputate in campionato (Super Lig) e le 5 in Champions League, l’ex giocatore del Siviglia lo scorso 13 dicembre è stato messo fuori rosa dalla società, sotto indicazione del tecnico Fatih Terim (“Posso solo dirvi che il suo comportamento non è stato irrispettoso solamente nei miei confronti, ma anche nei confronti di tutti i suoi compagni. Nessuno ha il diritto di fare quello che ha fatto lui”, disse l’allenatore).

Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. pic.twitter.com/bII5AgT0dr — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 13, 2019

Calciomercato Roma, per Nzonzi c’è l’Everton?

Secondo quanto riferito dal portale turco ‘hurriyet.com.tr’, sul centrocampista non solo ci sarebbe il Lione di Rudi Garcia che lo riporterebbe in patria, ma anche l’Everton. Sulla panchina dei Toffees è arrivata l’ufficialità nelle ultime ore dell’approdo di Carlo Ancelotti, che avrebbe richiesto informazioni alla società giallorossa, destinazione ovviamente gradita al giocatore.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!