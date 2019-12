Calciomercato Roma, le indicazioni di Fonseca da Petagna a Smalling

Calciomercato Roma, l’allenatore Paulo Fonseca in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha dato indicazioni su alcuni calciatori.

Durante la lunga intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport“, l’allenatore Paulo Fonseca ha dato qualche indicazione sul calciomercato. “Gennaio è un mercato difficile. Eventuali rinforzi devono migliorare la rosa, non è facile. Prenderemo qualcuno se ci saranno delle uscite e per alzare il livello. Petagna? Ottimo giocatore, ma non per il mio gioco“.

Calciomercato Roma: l’intervista di Fonseca alla “Gazzetta”

Se Fonseca boccia di fatto Petagna come possibile acquisto, spera invece di avere con sé Smalling anche per la prossima stagione: “Smalling è un grandissimo giocatore, che si è adattato molto bene al calcio italiano. Gli piace stare a Roma e il gruppo gli vuole bene”. Su Florenzi: “Sono consapevole di quello che rappresenta per club e tifosi. È un grandissimo professionista, non abbiamo mai avuto problemi, con lui ho un ottimo rapporto. Resta sempre un’opzione tecnica, ma questo vale anche per gli altri giocatori. Io devo pensare solo al bene della Roma. Non posso pensare al fatto se Florenzi giochi o meno in Nazionale, anche se lo comprendo”.

E Fonseca dimostra anche di essere molto esigente per gennaio. Alla domanda su quale reparto vorrebbe rinforzare a gennaio tra difesa, centrocampo e attacco ha risposto: “Forse tutti e tre”. Un messaggio indiretto inviato al direttore sportivo Petrachi che dovrà mettersi subito all’opera per accontentarlo.

