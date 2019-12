Calciomercato Roma, c’è da trovare un vice-Dzeko

Calciomercato Roma che sta per diventare incandescente. A gennaio si apriranno ufficialmente le trattative e anche il club giallorosso è pronto a fare le sue mosse. L’obiettivo è quello di rendere l’organico di Fonseca sempre più forte e pronto ad affrontare i tanti impegni che gli riserverà questa seconda parte di stagione.

In attesa di definire il rinnovo di alcuni elementi, la cessione di altri (come ad esempio Juan Jesus al Bologna) e l’acquisto di Smalling dallo United, c’è anche la necessità di trovare un vice-Dzeko. Il giocatore bosniaco è stato uno dei più utilizzati in casa giallorossa. Bomber e playmaker offensivo, ha dovuto fare gli straordinari anche quando non al meglio a causa dell’assenza per infortuno di Kalinic.

Che anche quando è sceso in campo (poco) non ha convinto del tutto. Kalinic a gennaio potrebbe dunque tentare una nuova avventura, con la Roma che invece dovrebbe cercare una nuova alternativa a Dzeko. Un giocatore che abbia le sue caratteristiche, sia tattiche che fisiche. I nomi che starebbe sondando il ds Petrachi sono quelli che sono circolati negli ultimi giorni.

Ovvero – come ha ricordato anche Tuttosport – quelli di Petagna, Pinamonti, Mariano Diaz. Ma occhio alle sorprese.

