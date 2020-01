Verso Roma-Torino, i convocati di Fonseca: Fazio non c’è

Roma-Torino, i convocati di Fonseca. Assenza last minute in casa giallorossa: Fazio si ferma per un fastidio all’adduttore.

ROMA – Dopo la conferenza stampa, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per Roma-Torino. Nessuna assenza particolare in casa giallorossa con il tecnico che deve fare a meno ormai dei lungodegenti Cristante, Zappacosta e Pastore oltre che Kluivert ancora non al meglio della condizione.

Tra i nomi non inseriti in lista spicca quello di Fazio. Per l’argentino un piccolo risentimento all’adduttore. Si tratta di una scelta precauzionale quella di non convocarlo visto i diversi impegni nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE —-> LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA

Roma-Torino, i convocati

I convocati di Paulo Fonseca per Roma-Torino: a sorpresa out Fazio per un problema all’adduttore.

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Florenzi, Spinazzola

Centrocampisti: Pellegrini Lo., Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Cengiz Under, Kalinic, Antonucci

Ecco la lista completa

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!