Mkhitaryan, nuovo infortunio: controlli nelle prossime 48 ore, Roma in ansia. Lavoro in palestra per Zaniolo che però non preoccupa.

La Roma è tornata ad allenarsi, ma le notizie non sono propriamente positive. La squadra è stata divisa tra chi ha giocato contro il Torino e chi non lo ha fatto.

Mkhitaryan ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra in seguito a un trauma subito intorno all’ottantesimo. Dovrà essere controllato nelle prossime 48 ore. Zaniolo è rimasto in palestra a causa di un trauma contusivo alla coscia destra ma non ci sarà bisogno di controlli.

Cristante si è allenato in parte con il gruppo e in parte individualmente. Per Fazio solo lavoro individuale. Kluivert, Santon, Pastore e Zappacosta hanno proseguito il loro percorso di recupero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, sirene inglesi per Under

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!