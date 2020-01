Calciomercato Roma, sirene inglesi per Under

Calciomercato Roma apertissimo in questo mese di gennaio. Fonseca aspetta magari qualche rinforzo ma la priorità è quella di sfoltire l’organico, che nel frattempo è cresciuto numericamente con il ritorno di Bruno Peres. Al brasiliano – come ha precisato Petrachi nei giorni scorsi – verrà data una nuova opportunità.

Juan Jesus e Pastore rimangono i primi sulla lista dei possibili partenti, ma c’è anche un altro calciatore che la Roma potrebbe sacrificare in questo calciomercato. Si tratta di Cengiz Under, che non sembra avere molto feeling con il tecnico Fonseca. Anche in Roma-Torino il turco, che è stato frenato in questo torneo dagli infortuni, è sceso in campo solo negli ultimi cinque minuti. Quando ormai il risultato era acquisito.

LEGGI ANCHE –>> Totti: «Se avessi 25 anni oggi la Roma mi avrebbe venduto»

E così spuntano le sirene inglesi già per questo mese di gennaio. Sulle tracce di Under c’è prima di tutto l’Everton, sempre a caccia di giocatori di qualità. Ma a quanto pare anche il Tottenham di Mourinho starebbe seguendo con attenzione l’evoluzione della carriera del giocatore ex Basaksehir. La Roma però non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!