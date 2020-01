Totti: «Se avessi oggi 25 anni la Roma mi avrebbe venduto»

Francesco Totti e la Roma. Un legame inscindibile visto quanto ha fatto l’ex capitano per la maglia giallorossa. Una bandiera che ha da poco lasciato la società ma che continua a far parlare di sè.

Totti è stato intervistato nei giorni scorsi da DAZN e le anticipazioni stanno facendo parlare parecchio. Il “Pupone” sta per intraprendere una nuova carriera, quella di talent scout, un uomo capace di scovare talenti in giro per il mondo. Con le idee ben chiare.

«Se oggi avessi 25 anni non giocherei nella Roma» ha detto nell’intervista concessa in esclusiva a Diletta Leotta. Precisando poi che «Totti non sarebbe alla Roma perché già l’avrebbe comprato qualcuno. Il calcio è cambiato, si farebbe fatica a rimanere così a lungo nella stessa squadra». Di bandiere infatti ce ne sono sempre meno in giro per il mondo, come dargli torto?

