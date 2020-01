Punita oltre i propri demeriti al 47′ da un gol di Belotti, la Roma si è resa protagonista di una gara ricca di alti e bassi. Dopo le prestazioni incoraggianti prima della sosta, Florenzi, ad esempio, è stato tra i più negativi dell’incontro, mettendo spesso in difficoltà la squadra sulla sua fascia. Anche il gol del Gallo è arrivata proprio nella sua zona di competenza, abbandonata dopo un’uscita col pallone sbagliata dei giallorossi. Meno sicuro del solito è apparso anche Mancini, mentre Pau Lopez, protagonista di alcuni buoni interventi, poteva forse fare qualcosa di più sulla rete granata, subìto sul suo palo. Ennesima prova positiva, invece, per Diawara. Imbarazzante la prestazione dell’arbitro, non per il rigore assegnato giustamente, ma per la gestione dei cartellini e la mancata espulsione di Izzo.

Tabellino e voti Roma-Torino 0-2

ROMA: Pau Lopez 6; Florenzi 4.5, Mancini 4.5, Smalling 4.5, Kolarov 4.5; Veretout 5.5 (63′ Mkhitaryan 5.5), Diawara 6; Zaniolo 5.5 (86′ Under sv), Pellegrini 5, Perotti 5.5 (73′ Kalinic 5); Dzeko 4.5. A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Çetin, Spinazzola, Kalinic, Ünder, Antonucci. All. Fonseca.

TORINO: Sirigu 7.5; Izzo 6.5, Nkoulou 7, Djidji 6.5; De Silvestri 6, Lukic 6.5, Rincon 6.5, Ola Aina 7; Verdi 5 (69′ Meite 6), Berenguer 6; Belotti 8. A disp.: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Buongiorno, Adopo, Zaza. All. Mazzarri.

Arbitro: Di Bello 4

Marcatori: 47′ pt e 86′ Belotti.

Note: ammoniti Izzo, Verdi (T), Diawara, Veretout, Kolarov, Mancini, Florenzi (R).

