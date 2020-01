Calciomercato Roma, alla fine Kalinic potrebbe restare

E se in questo Calciomercato Roma alla fine non arrivasse nessuno in attacco? Questa è una possibilità concreta, nonostante è chiaro a tutti che Dzeko non potrà giocarle tutte da qui a fine stagione. Il centravanti bosniaco già ha speso molte energie, praticamente non riposando mai finora.

Il suo vice Nikola Kalinic, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid, fin qui ha tradito le attese. Frenato anche da un infortunio, non è riuscito a esprimere il suo potenziale nelle poche occasioni nelle quali si è visto in campo. Ed è a secco di gol segnati. Questo aveva fatto pensare ad un colpo in attacco in questo calciomercato di gennaio per la Roma.

Ma – come sottolinea Biafora su “Il Tempo” – alla fine Kalinic potrebbe rimanere in giallorosso. La società avrebbe deciso di concedergli fiducia, forte del fatto che il giocatore è tornato dalle vacanze natalizie molto più concentrato e anche dimagrito. Che sia lui il vero colpo invernale della Roma?

